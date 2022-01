CERIANO LAGHETTO – Da lunedì nuovo centro tamponi: apre al pian terreno del palazzo municipale di Ceriano Laghetto, in piazza Lombardia. A darne notizia è il sindaco cerianese, Roberto Crippa.

“Il centro tamponi apre al palazzo comunale: ho avuto un incontro con i responsabili della locale farmacia Melchionda di via Volta, che ci hanno chiesto aiuto per trovare uno spazio specifico per l’esecuzione dei tamponi. Io stesso mi sono accorto che davanti a farmacia a volte c’è una situazione insostenibile, col marciapiede pieno di gente in attesa di fare il tampone; e teniamo presente che in farmacia vanno persone anche per altri motivi” la premessa di Crippa. Che prosegue: “Quindi è emersa l’idea di trovare un’altra area, e come spazio idoneo abbiamo individuato la sala a vetri davanti all’ingresso della sala consigliare in piazzetta Lombardia. Nelle prossime ore ci sarà il sopralluogo anche con la protezione civile e tutti gli interessati per organizzare al meglio gli spazi del pian terreno”. Nel dettaglio, come precisa il primo cittadino, “la Prociv si occuperà dell’accoglienza e del deflusso delle persone ed il personale della farmacia della esecuzione dei tamponi. Questo consentirà un alleggerimento in area farmacia e consentirà a tutti di stare ben distanziati ed essere in un luogo calmo e tranquillo”.

Il centro tamponi sarà attivo da lunedì prossimo, dal lunedì al venerdi da 17 alle 19, sabato mattina dalle 8.30 alle 10.30 con stesse modalità di prenotazione e pagamento come in farmacia.

13012022