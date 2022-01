ORIGGIO – Daniele Ceolin di Origgio, già candidato sindaco con Origgio 2000, è il nuovo responsabile provinciale di Grande Nord.

Ringrazio molto il movimento politico Grande Nord per la fiducia accordatami nell’affidarmi l’incarico di Responsabile provinciale di Varese. Una nomina di cui sono onorato e che cercherò di ricoprire al massimo delle mie possibilità. Mi impegnerò affinché possa circondarmi di persone con grandi capacità e valore umano, con volontà nel fare esperienza politica.

L’attuale situazione provinciale del movimento è molto delicata e dev’essere ricostruita il prima possibile per tornare presenti con idee e programmi in un territorio speciale. È a Varese che nell’aprile del 1984 in uno studio notarile Umberto Bossi insieme ad altre persone fondava la Lega autonomista lombarda. Noi di Grande Nord abbiamo raccolto le idee dell’autonomia ma anche del federalismo abbandonate per una seduzione nazionalista dall’attuale segretario della Lega (ex nord) che ne ha stravolto l’identità senza finora portare a nulla di concreto! Difficile però è da alcuni anni parlare di politica alla gente e coinvolgerla, c’è molta diffidenza con le tipiche frasi “Siete tutti uguali” o “Tanto non cambia niente” ed ancora più difficoltà c’è in questi ultimi anni con l’avvento della pandemia che ha limitato la possibilità di socializzare, incontrare e fare eventi tematici.

Da qui intendiamo ripartire, offrendo un nuovo punto di riferimento, riconquistando la fiducia che i cittadini hanno smarrito, dimostrando la volontà di cambiare questo stato inefficiente dalla sua creazione. È stata creata la nuova pagina Facebook Grande Nord – provincia di Varese ed è possibile contattarmi tramite la email [email protected] oppure [email protected]

(foto: Daniele Ceolin)

