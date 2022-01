SARONNO – Movimentato episodio l’altro giorno al pronto soccorso dell’ospedale di piazza Borella a Saronno, dove si è presentato un no-vax con sintomi che lasciavano pochi dubbi: il test e la conferma, positivo al coronavirus. E di fronte alla diagnosi – ed alle attenzioni del personale medico, che si erano subto attivati per prestargli le cure del caso – il paziente ha iniziato ad insultare chiunque gli capitasse a tiro, tanto che sono accorsi addetti anche da altri reparti, per sincerarsi di quel che stava accadendo e per riportarle la calma; ed il tutto di fronte agli altri cittadini presenti in pronto soccorso per essere medicati o visitati, letteralmente esterrefatti del comportamento dell’uomo.

E lui, il no-vax, anzichè farsi ricoverare, se n’è andato ancora ingiurando e gridando. Quanto meno non è apparso in gravi condizioni; ed è stato “confinato” al proprio domicilio in quarantena, sperando che la malattia non si aggravi. Chi non è vaccinato, viene ormai da mesi sottolineato dalle autorità sanitarie, è particolarmente esposto agli effetti del covid ed in questi cosi il costante monitoraggio medico è ancora più indispensabile.

(foto archivio)

