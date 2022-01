UBOLDO / ORIGGIO – Per il ritorno a scuola dopo le vacanze natalizie, l’Istituto comprensivo di Uboldo e Origgio ha deciso per l’orario ridotto, solo la mattina e per almeno due settimane, in questo periodo nel quale anche in zona si sta registrando un boom di nuovi casi di contagio da coronavirus.

Lo ha comunicato con una circolare la dirigente scolastica, Stefania Bossi: “Vista la situazione epidemiologica e la nuovca circolare del Ministero della Salute e del Ministro della Istruzione e dopo avere valutato la situazione si comunica che le scuole primarie dell’Istituto comprensiov Manzoni di Uboldo e Origgio svolgeranno soltanto orario antimeridiano, per almeno due settimane, fino a venerdì 21 gennaio compreso”.

Dal Comune di Origgio fanno dunque al contempo sapere che “in seguito alla decisione assunta dall’Istituto comprensivo di Uboldo di ridurre l’orario scolastico della scuola primaria alla sola mattina, dalle 8 alle 12, per almeno due settimane, si informa che i servizi di refezione e di post-scuola saranno conseguentemente sospesi”.

L’istituto comprensivo scolastico fa base direzionale nel plesso di via Ceriani a Uboldo.

(foto archivio: il plesso scolastico di Uboldo)

13012022