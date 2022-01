CASTIGLIONE OLONA – Si è arrivati alla sentenza di primo grado al processo nei confronti del pensionato di 74 anni che il 29 luglio scorso sparò per la strada ad un conoscente, un ex collega di quanto era barbiere, ferendolo ad una coscia, per fortuna in modo non grave, prima di essere bloccato dagli avventori di un limitrofo bar, subito accorsi. In tribunale a Varese l’altro ieri è stato condannato a 8 anni e 4 mesi di reclusione, a suo carico anche l’obbligo di risarcire la vittima con 15 mila euro, a titolo di provvisionale in vista di definire la cifra completa in sede civile.

Il fatto era accaduto alle 13.30 davanti ad un bar di via Volta a Castiglione Olona, l’anziano era arrivato affrontando l’ex collega, un 67enne con il quale c’erano stati in passato dei dissapori, ed aveva estratto una pistola e fatto fuoco. La difesa aveva cercato di ridimensionare la vicenda, portando avanti la tesi che il colpo di pistola sarebbe partito accidentalmente. Le indagini erano state compiute dai carabinieri della Compagnia di Saronno.

(foto archivio: l’intervento dei carabinieri nell’immediatezza dei fatti)

13012022