Aaa, Saronno cerca giovani per il Servizio civile (c’è anche il rimborso)

SARONNO – “Sei un giovane di età compresa tra i 18 e i 28 anni? C’è tempo fino al 26 gennaio per presentare la tua domanda per prendere parte ai progetti del Servizio civile universale che il Comune di Saronno ha messo in campo in vari settori. L’esperienza ha una durata di 12 mesi ed è richiesta una presenza media settimanale di 25 ore per una indennità mensile di euro 443.30″. A lanciare le ricerche di possibili candidati è l’ente locale.

Nel dettaglio, si cercano sette i giovani che l’Amministrazione saronnese inserirà nei seguenti servizi comunali: biblioteca con il progetto “Un carrello di libri”; Ufficio cultura con il progetto “Luoghi della cultura”; Informagiovani con il progetto “Protagonisti del territorio”; scuole materne con il progetto “Abbattere i muri”. Il servizio Informagiovani, che ha sede al centro culturale di Casa Morandi in viale Santuario 2, è disponibile a fornire informazioni sulle attività che i giovani del servizio civile realizzeranno nei progetti comunali.

(foto archivio: il Municipio di Saronno)

14012022