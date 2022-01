x x

SARONNO – Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino nel tardo pomeriggio odierno nel centralissimo corso Italia, nei pressi di piazza Avis. I pompieri sono arrivati alle 18.40 in zona pedonale ed hanno dedicato la loro attenzione ad una vettura che era posteggiata nell’adiacente vicolo Santa Marta, in cerca di una perdita di carbutante.

L’intervento – al quale hanno assistito i passanti – è stato completato in breve tempo, ovviando al problema, e quindi il personale dei vigili del fuoco ha potuto fare ritorno al comando, in vicolo Santa Marta.

(foto: i vigili del fuoco in corso Italia all’angolo con vicolo Santa Marta per l’intervento effettuato nel tardo pomeriggio odierno)

