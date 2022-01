SARONNO – Ieri mattina, dopo una lunga serie di riunioni e di incontri, il sindaco Augusto Airoldi ha revocato le deleghe all’assessore ai Lavori pubblici, Decoro urbano e Innovazione Novella Ciceroni. (QUI LE PAROLE DEL PRIMO CITTADINO)

LE MOTIVAZIONI

Una decisione, ha spiegato il primo cittadino, arrivata per “il venire meno del rapporto di fiducia che è alla base del rapporto tra un Sindaco e un suo Assessore e che è condizione indispensabile alla realizzazione del programma concordato con gli elettori”. Ciceroni commentando a caldo invece ha parlato di una decisione politica dettata “dall’incompatibilità fra l’intendere la politica di Ob Sar rispetto al sindaco stesso: Obiettivo Saronno è nata per amministrare questa città con l’unico obiettivo di fare bene per saronno e i suoi cittadini, non certo per occupare poltrone o alzare la mano come burattini in consiglio comunale. Abbiamo più volte provato a trovare una mediazione ma non ce ne è stata data l’opportunità”.

LA VICENDA

I rapporti tra Obiettivo Saronno e il sindaco Airoldi, iniziati con l’apparentamento per il secondo turno, hanno iniziato a scricchiolare con l’affaire whatsapp che ha tenuto in tensione la coalizione per diverse settimane la primavera scorsa. Quindi la gestione del Commercio, con lo scontro con Giulia Mazzoldi prima e poi con la dura opposizione alla nomina di D’Amato con la doppia delega Commercio e Bilancio. Le infinite discussioni in maggioranza e nel fantomatico tavolo politico sono diventate evidenti negli ultimi due consigli comunali con Obiettivo che prende le distanze dalla maggioranza prima sulla mozione sul commercio della Lega poi con una strenua opposizione a parte del provvedimento che determina il futuro di Saronno Servizi.

IN CONSIGLIO COMUNALE: 13 A 12

In consiglio comunale la maggioranza conterà su Pd con 6 consiglieri (Licata, Rotondi, Sasso, Calderazzo, Galli, Lattuada), Lista Airoldi con 3 (Cattaneo, Piccozzi, Castiglioni), [email protected] con 2 (Rufini, Moustafà), Con Saronno (Pierluigi Gilli presidente). Sono 12 voti a cui si aggiunge quello del sindaco Augusto Airoldi che porta la quota della sua coalizione a 13.

Completano l’assemblea cittadina l’indipendente Marta Gilli, Obiettivo Saronno con 4 consiglieri (Amadio, Dho, Davide, Puzziferri), Lega con 5 consiglieri (Raffaele Fagioli, Alessandro Fagioli, Guzzetti, Sala, Vanzulli) e un consigliere per Forza Italia (De Marco) e Fratelli d’Italia (Gianpietro Guaglianone). Se votassero tutti insieme arriverebbero a 12 voti.

I PROSSIMI PASSAGGI

Primo banco di prova per la coalizione Airoldi senza i viola sarà il bilancio previsionale, che dovrebbe approdare a breve in consiglio comunale ma anche l’assemblea cittadina aperta richiesta dal centrodestra sugli aumenti della retta della Focris.

COMMISSIONI E PARTECIPATE

Tutta da gestire anche la partita delle commissioni a partire da alcune convocazioni in sospeso, quella richiesta dal centrodestra per fare luce sul futuro e sui problemi legati alla perdita del finanziamento per la riqualificazione della Rodari e quella dello Sport che Lorenzo Puzziferri aveva annunciato di voler riunione per parlare del futuro di Saronno Servizi come gestore degli impianti. Obiettivo Saronno siede anche nel Cda di Saronno Servizi ed è viola anche il presidente della Focris Tommaso Mascarello.

LE REAZIONI

