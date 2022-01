x x

CISLAGO – Incidente oggi a Cislago in via 4 Novembre, all’incrocio dove c’è la rotatoria di via Battisti (l’ex statale Varesina): è stato investito di un pedone, una ragazza, da parte di un autocarro. Il sinistro si è verificato alle 13, considerevoli i disagi alla circolazione, mentre sono da valutare le condizioni dell’investita. Sul posto è intervenuta la polizia locale cislaghese e l’ambulanza di Nord Soccorso Legnano. Il rondò si trova alle porte del centro di Cislago, un punto della rete viaria locale sempre particolarmente trafficato.

A restare ferita una giovane di 24 anni, le cui condizioni non appaiono comunque gravi. Gli agenti della vigilanza urbano si sono occupati di eseguire tutti i rilievi dell’incidente, anche al fine di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità; e sono stati ascoltati i presenti, per raccogliere le loro indicazioni su quanto successo.

(foto archivio: precedente intervento di polizia locale e ambulanza per un sinistro a Cislago)

