SARONNO/SARONNESE – Nonostante l’annullamento di molti eventi la redazione de “Ilsaronno.it” ha scovato qualche interessante appuntamento per il fine settimana, dal ritorno degli spettacoli al Giuditta Pasta di Saronno, all’ironia di una mostra fotografica alla fondazione Stelline di Milano con il grande attore John Malkovich come protagonista.

Venerdì 14 Gennaio

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I Maggio, va in scena lo spettacolo comico “Vernia o non Vernia” con Giovanni Vernia per la regia di Paola Galassi e Giampiero Solari. Informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

CARUGATE – Alle 21, al cineteatro don Bosco di via Pio XI 36, “Mid summer fest on stage” presenta “Le canzoni di Jannacci” concerto live. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 02925449 oppure consultare il sito internet www.cineteatrodonbosco.net.

Sabato 15 gennaio

GALLARATE – Alle 21, al teatro Nuovo di via Leopardi 4, va in scena la commedia “Le prénom”. Informazioni e prenotazioni al sito internet [email protected].

MILANO – Alla fondazione Stelline di corso Magenta 61, è allestita la mostra fotografica “Malkovich, Malkovich, homage to the masters”. Orari da martedì a domenica dalle 10 alle 20, informazioni al sito internet www.stelline.it.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I Maggio, va in scena la commedia “Buoni da morire” per la regia di Emilio Solfrizzi con Debora Caprioglio e Pino Quartullo (in foto). Informazioni al sito www.teatrogiudittapasta.it.

Domenica 16 gennaio

TURATE – Alle 16.30, all’ auditorium sala polifunzionale di via Galilei angolo via Cadorna, va in scena lo spettacolo per ragazzi “Pinocchio” dell’accademia perduta e Romagna Teatri centro di produzione teatrale. Maggiori informazioni al sito internet www.glieccentricidadaro.com.

CESANO MADERNO – Nella cornice storica di palazzo Arese Borromeo, ultimo giorno per visitare la 4° mostra dei Presepi organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione italiana del presepe di Novedrate e di Milano Lainate. Per informazioni e orari si può consultare il sito internet www.comune.cesano-maderno.mb.it.