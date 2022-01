SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Fratelli d’Italia sulla revoca delle deleghe all’assessore Novella Ciceroni (qui tutto il riassuntone).

Si salvi chi può: abbandonare la nave! Se vi fossero stati dubbi ora non ci sono più. Un Sindaco e una maggioranza alla deriva, ormai senza rotta.

Già questa estate l’assessore al Bilancio aveva deciso di abbandonare la nave, ufficialmente per motivi di lavoro, ma, tra i “si dice” della politica, pare per motivi di incompatibilità con la più alta carica cittadina.

Fu già il primo fulmine a ciel sereno a nemmeno un anno dall’insediamento. Poi gli ammutinamenti in consiglio comunale ed i silenzi imbarazzanti ed imbarazzati, tanti, troppi, con le successive minacce di punizioni che denotavano un’impotenza conclamata.

Una maggioranza spettro sul tema sicurezza, per non parlare della fine misteriosa della stessa commissione, dispersa in mare, forse.

Partecipazione, commissioni, trasparenza, competenza, tutti temi che ormai fanno sorridere in modo amaro se pensiamo che, durante la campagna elettorale passata, erano i cavalli di battaglia di questa coalizione.

Oggi un altro abbandono, anche se ufficialmente sotto forma di “purga”, di un assessorato importantissimo come quello dei lavori pubblici, un’altra donna della Giunta rosa saronnese che lascia una nave ormai alla deriva.

Il sindaco può usare tutti gli stratagemmi, come la revoca della delega, per salvarsi dalla sua condotta fuori rotta che ci ha portato alla perdita dei quattro milioni di finanziamento della scuola Rodari, pur avendo fatto passare questa mancanza quasi come un bene per la città, per evitare di costruire la ormai famosa scuola di cartone, oppure per lavare un apparente ammutinamento all’ultimo consiglio comunale.

Ora che la maggioranza è sempre più scarna, probabilmente orfana di quelli che, fino a dieci giorni fa, nell’intervista di fine anno, erano gli “amici di Obiettivo Saronno”, il Sindaco dovrebbe avere il buon gusto di issare bandiera bianca e non continuare su questa rotta che ci porterà sempre più velocemente al naufragio in un periodo storico così delicato.

