GERENZANO – Villaggio Amico, centro polifunzionale che si trova a Gerenzano allarga lo spettro delle terapie non farmacologiche e adotta l’approccio Snoezelen anche in acqua, una modalità specifica di stimolazione multisensoriale svolta all’interno di una piscina, che coniuga i benefici dell’idroterapia con quelli che derivano dall’attenzione verso i sistemi sensoriali della persona.

Lo Snoezelen acquatico è riservato non solo alle persone accolte nella Rsa e nel nucleo Alzheimer di Villaggio Amico ma è rivolto anche a bambini e adulti con disabilità e persone con demenza; questo innovativo approccio viene svolto nella piscina riscaldata dell’energy center Villaggio Amico da educatori, fisioterapisti e psicologi che, dopo un percorso formativo teorico-pratico organizzato da Villaggio Amico e dal centro di formazione mondo Snoezelen, hanno ricevuto l’attestato internazionale Isna mse, ovvero l’associazione che riunisce i professionisti di tutto il mondo che applicano e sviluppano l’approccio Snoezelen e gli ambienti multisensoriali.

Gli operatori certificati di Villaggio Amico accompagneranno la persona, nelle diverse fasce d’età e con differenti bisogni, in un percorso acquatico di stimolazione e relazione con l’ambiente acqua per favorirne il benessere psicofisico attraverso i 5 sensi, unito all’effetto terapeutico dell’esercizio in acqua riscaldata.

“La nostra struttura si avvale da sempre delle più moderne terapie non farmacologiche a supporto delle cure tradizionali ed è tra le poche Rsa in Italia a utilizzare già da tempo l’approccio Snoezelen all’interno della Snoezelen Room. – ha commentato Marina Indino, Direttore generale di Villaggio Amico – Si tratta di una stanza multisensoriale progettata nel nucleo Alzheimer che propone alla persona con demenza un momento di incontro, di relax e di comfort permettendogli di vivere, secondo i propri ritmi, l’esperienza di diverse stimolazioni multisensoriali. Siamo quindi orgogliosi di aver portato l’atmosfera Snoezelen nella piscina della nostra struttura e della possibilità che le persone di tutte le età, a seconda dei loro bisogni, possano godere di questo innovativo approccio in acqua”.

Per lo Snoezelen acquatico viene utilizzata la piscina dell’energy center Villaggio Amico in cui la temperatura dell’acqua è mantenuta costante (intorno ai 33 gradi) e l’ambiente è reso semibuio per raggiungere l’atmosfera Snoezelen. Gli stimoli visivi sono forniti da fibre ottiche che brillano sopra e sotto l’acqua, luci colorate ed effetti visivi dati dai proiettori ottici mentre la stimolazione uditiva viene fornita per mezzo di musica specifica. Tutti gli stimoli sensoriali vengono modulati e proposti secondo i bisogni specifici della persona che viene accolta in questo ambiente.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Energy Center Villaggio Amico di Gerenzano al numero 02 96 48 13 19 oppure inviare una mail a [email protected].

14012022