x x

SARONNO – La revoca delle deleghe a Novella Ciceroni da parte del sindaco Augusto Airoldi cambia equilibri e dinamiche della politica saronnese.

Non a caso in queste ultime ore sono stati tanti gli interventi a caldo e le prese di posizione sul presente e sul futuro della coalizione di maggioranza e anche sull’Amministrazione.

(qui trovate tutto il riassuntone sulla vicenda)

Per capire come si è arrivati alla revoca e soprattutto quali sono gli scenari domani sarà ospite de ilSaronno Novella Ciceroni ormai ex assessore ai Lavori Pubblici, al Decoro urbano e all’Innovazione.

L’intervista sarà disponibile in diretta su Facebook e sul sito ilSaronno.

(foto di archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn