CERIANO LAGHETTO – Sopralluogo organizzativo questa mattina la sala a vetri “Gianfranco Miglio” del palazzo comunale in piazza Lombardia di Ceriano Laghetto, dove da lunedì pomeriggio in collaborazione con la farmacia Melchionda sarà attivato un centro tamponi per la cittadinanza. “Le modalità di prenotazione restano le stesse ma l’esecuzione avverrà in condizioni di migliore sicurezza, e privacy” spiegano dal Comune.

Al sopralluogo era presente il sindaco Roberto Crippa con i suoi collaboratori: la gestione della struttura sarà dunque a cura del personale della farmacia, i volontari della protezione civile si occuperanno dell’accesso e deflusso dei cittadini. Il centro tamponi sarà attivo da lunedì prossimo, dal lunedì al venerdi da 17 alle 19, sabato mattina dalle 8.30 alle 10.30 con stesse modalità di prenotazione e pagamento come in farmacia.

14012022