LIMBIATE – Punto di riferimento di tanti consumatori di Saronno e del Saronnese, al centro commerciale Carrefour alla periferia di Limbiate potrebbe profilarsi una riduzione degli organici. Nell’ambito del processo di riorganizzazione avviato dal gruppo francese in Italia, per quanto riguarda la zona della Brianza si parla di 45 esuberi.

A livello nazionale Carrefour conta circa 14 mila addetti, gli esubiri indicati a livello nazionale erano 769 ma con i sindacati si è trovato un accordo per scendere a 719 persone, che sono da individuare tutti come fuoruscite volontarie, con incentivi o comunque senza contenziosi. Nell’accordo sindacale sottoscritto è stato inoltre previsto l’eventuale ricollocamento degli addetti all’interno della rete commerciale, sempre su base volontaria; e nel caso di cessione o affitti dei singoli punti vendita ad altri operatori, si applicheranno comunque gli accordi e la contrattazione integrativa già in vigore.

(foto archivio: il centro commerciale Carrefour di Limbiate; è uno dei più grandi della zona)

