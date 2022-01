LOCATE VARESINO – Pedone investito ieri a Locate Varesino: è successo nel tratto locale dell’ex statale Varesina: a restare ferita una pensionata del posto, di 91 anni. Il sinistro è avvenuto alle 8.25, sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa ed è arrivata la pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù. L’anziana è stata trasferita all’ospedale “Galmarini” di Tradate per essere medicata e per tutti gli accertamenti del caso, non è apparsa in gravi condizioni.

I militari dell’Arma si sono occupati di eseguire i rilievi dell’incidente, al fine di ricostruirne con precisione la dinamica e di mettere a fuoco le eventuali responsabilità. Il fatto si è verificato nel tratto che prende il nome di via Battisti non lontano dall’incrocio con via Nobile.

(foto archivio)

14012022