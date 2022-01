ORIGGIO – Eletto recentemente consigliere provinciale, l’ex sindaco di Origgio Luca Panzeri della Lega, ed attualmente anche consigliere comunale in paese, ha ora ricevuto dal presidente della Provincia di Varese la delegata al Territorio.

Ecco il comunicato della Provincia.

Il presidente Emanuele Antonelli ha assegnato le deleghe ai consiglieri provinciali.

Come già annunciato, la carica di vice presidente è stata assegnata ad Alberto Barcaro. A lui andrà la delega alla Protezione civile, al Nucleo faunistico e sicurezza.

Le altre deleghe sono così distribuite:

al consigliere Sergio Ghiringhelli le materie attinenti alle Attività Produttive, agli Accordi di Programma, alle Strade e Viabilità;

al consigliere Evelin Calderana le materie relative a Trasporti e stazione appaltante;

al consigliere Emanuela Quintiglio le materie riguardanti la Cultura, il turismo, lo sport e i Rapporti istituzionali;

al consigliere Luca Panzeri le materie relative al Territorio;

al consigliere Simone Longhini le materie attinenti all’Inclusione Sociale, all’istruzione e formazione, alle Politiche del lavoro;

al consigliere Mattia Premazzi le materie relative a Bilancio, partecipate e patrimonio;

al consigliere Enrico Vittori le materie riguardanti l’Edilizia scolastica;

al consigliere Marco Colombo le materie attinenti all’Ambiente, al Servizio idrico integrato e alle piste ciclabili.

“Il consigliere Marco Magrini in questo mandato ha preferito non assumere deleghe per agevolare la turnazione di materie che conosce ormai alla perfezione e per il suo assiduo impegno come componente dell’Unità di crisi covid di Regione. Rimarrà sempre un punto di riferimento per noi per la sua grande esperienza e competenza” – spiega il presidente Emanuele Antonelli, che aggiunge “Auguro a tutti i consiglieri buon lavoro. Sono ottimista su quello che sarà il loro operato perché già dalle prime avvisaglie stanno dimostrando di essere interessati ad operare per il bene della Provincia. Dal canto mio, come già fatto con i precedenti consiglieri, condividerò tutto il possibile per il bene dei cittadini”.

(foto: Luca Panzeri)

14012022