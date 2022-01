x x

ORIGGIO – I tecnici hanno sistemato i danni causati dall’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Leonardo da Vinci ad Origgio dove una Mini Cooper è uscita di strada tra l’altro danneggiando una tubazione del gas metano. Sul posto, nell’immediatezza, l’intervento delle pattuglie della polizia locale ed i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area e poi hanno passato il testimone agli addetti dell’azienda del gas.

I rilievi del sinistro sono stati eseguiti dagli agenti della vigilanza urbana, per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, che non ha provocato feriti. Non trascurabili i danni materiali.

(foto: la scena del sinistro e la vettura incidentata)

