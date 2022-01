ROVELLASCA – “Abbiamo premiato i primi classificati del nostro concorso presepi. Complimenti quindi ad Aurora Antonia Pigozzi che ha vinto la categoria bambini con il suo “Natività nel bosco incantato”, ed a Mauro Pasqual che ha vinto la categoria adulti con il suo “Sorgente di vita”. Un ringraziamento a tutti i partecipanti ed arrivederci al Natale 2022″. Così l’associazione Manera Scighera, che ha organizzato l’evento, tramite il quale è stato chiesto ai cittadini, giovani e meno giovani, di impegnarsi in questa iniziativa; ed in tanti si sono dati da fare con le loro creazioni.

A Manera l’associazione organizza numerse iniziative, si occupa di promuovere il pedibus per accompagnare a scuola i bambini, organizza corsi (come quelli di disegni, pittura e chitarra) ed anche la tradizionale marcia “La bela Manera de curr” che nel 2021 è stata rinviata per via del covid.

(nelle foto: i due presepi che sono stati premiati al concorso)

14012022