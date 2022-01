SARONNO – Insolito incidente stamattina in via Vincenzo Monti dove un camion ha colpito un balcone. Pezzi d’intonaco sono finiti sulla sede stradale proprio in corrispondenza di una vetrina. Fortunatamente in quel momento non c’erano pedoni ne sulla strada ne nei presi dell’attività commerciale.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha provveduto a transennare la zona. In considerazione dei danni fatti alla struttura le transenne restaranno sotto il balcone fino a quando la proprietà non provvederà a realizzare l’intervento di manutezione per mettere in sicurezza l’edificio. Una preoccuazione per evitare che calcinacci o parti del balcone cadendo possano ferire passanti o danneggiare le vetture di passaggio.

