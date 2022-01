x x

SOLARO – Il Comune di Solaro è destinatario di un finanziamento complessivo di 56.160 euro del Ministero dell’Interno per azioni di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stanziamento è ripartito per gli anni 2020, 2021 e 2022 e mira a sostenere pattugliamenti straordinari degli agenti della polizia locale. Il conto economico del primo anno verrà utilizzato per coprire cento pattugliamenti di tre ore con tre agenti. I servizi saranno eseguiti in giorni sparsi durante la settimana.

Gli agenti della polizia locale di Solaro nel terzo quadrimestre del 2021 hanno partecipato insieme ai colleghi dei comandi della zona ad un progetto di pattugliamenti congiunti con comune capofila Limbiate che ha prodotto importanti risultati, illustrati in un momento di rendicontazione al parco delle Groane con l’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia Riccardo De Corato. I controlli sul territorio riprendono forza grazie a questo nuovo progetto.

La destinazione della prima parte dei fondi è stata confermata a dicembre e nella giornata di giovedì 13 gennaio si è svolto il primo controllo del territorio nell’area del villaggio Brollo. Durante il pattugliamento è stato identificato e segnalato un cittadino italiano residente a Lissone per l’uso di sostanze stupefacenti e contestualmente gli sono stati sequestrati 0.5 grammi di cocaina e 0.8 grammi di eroina.

Christian Talpo, assessore alla polizia locale: «Oltre due anni fa, abbiamo iniziato a seguire i primi incontri con la Prefettura e le Forze dell’Ordine di competenza per il nostro territorio per renderci conto di quali fossero le azioni concrete da mettere in campo. Con la polizia locale ci siamo subito attivati per ampliare il raggio d’azione dei pattugliamenti. Con queste nuove risorse sicuramente diamo ancor maggior impulso. Trattiamo questo tema tanto sentito dalla cittadinanza, con assoluta priorità e lo dimostra l’impegno profuso con l’adesione ai vari progetti regionali, ai pattugliamenti congiunti ed ora anche a questi servizi straordinari».

