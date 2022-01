x x

BREGNANO – In via Diaz da lunedì 17 gennaio e per circa 3 settimane, i lavori di smantellamento del vecchio marciapiede. “Lo scopo – spiegano dal Comune – è migliorare la sicurezza del transito dei pedoni, allargando il camminamento, per consentire anche il passaggio agevole di carrozzine e passeggini. Anche il parcheggio sarà rifatto, in linea con la via e non più a spina di pesce”.

Come precisano dall’Amministrazione civica di Bregnano “l a circolazione non verrà interrotta ma ovviamente ci saranno dei comprensibili piccoli disagi, soprattutto per i pedoni, come gli alunni della scuola primariam ai quali si suggerisce di passare per via Rosoré, come da percorso Pedibus. Il camminamento nella via Diaz sarà comunque garantito e si raccomanda vivamente a chi transita in auto di prestare la massima attenzione ai pedoni, soprattutto in orario di entrata ed uscita scuole. L’asfaltatura completa e definitiva verrà eseguita da Lereti Spa in primavera”.

(foto: una immagine del progetto)

15012022