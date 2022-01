x x

CESANO MADERNO – Intervento della polizia locale di Cesano Maderno ieri in occasione del mercato settimanale. A seguito di un servizio in borghese degli agenti guidati dalla comandante Francesca Telloli, due persone sono state denunciate a piede libero. Una di queste, titolare di posteggio al mercato capoluogo, ha mostrato agli agenti un green pass non suo ed è stato quindi denunciato per sostituzione di persona. È stato inoltre riscontrato che dava lavoro ad una persona non regolare sul territorio italiano ed è stato quindi ulteriormente denunciato. Denunciata a piede libero anche la persona irregolare.

Entrambi sono stati identificati e fotosegnalati grazie all’ausilio del gabinetto di polizia scientifica della polizia provinciale di Monza Brianza, sede di Cesano Maderno. Durante lo stesso servizio è stata sanzionata una persona per attività di parcheggiatore abusivo ed è stato emesso a carico della stessa un ordine di allontanamento (Daspo urbano) dal territorio di Cesano Maderno.

(foto archivio)

