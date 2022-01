x x

CISLAGO – “Si avvisa la cittadinanza che, causa rottura di una lastra in cemento, a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle persone, sono state inibite al passaggio alcune zone nell’area cimiteriale“. Lo fa sapere l’Amministrazione comunale in relazione a quanto accaduto questo pomeriggio nello spazio cimiteriale. I responsabili dell’ente locale sono intervenuti tempestivamente, e sono state posizionate le transenne con il nastro bianco e rosso, per tenere le persone a debita distanza ed evitare eventuali incidenti.

Da parte del Comune “si raccomanda la massima attenzione e si invita a non camminare sulle lastre in cemento adiacenti le tombe. Sarà necessaria una verifica di tutto il comparto, da parte degli uffici competenti”. Gli accertamenti saranno eseguiti il più rapidamente possibile per poi compiere tutti gli interventi del caso.

Il cimitero di Cislago si trova in via Vismara.

(foto: cimitero di Cislago transennato per la rottura di una lastra di cemento adiacente le tombe)

