SARONNO – Sarà una seduta non deliberativa il debutto della nuova maggioranza, senza i viola di Obiettivo Saronno, in consiglio comunale.

Settimana prossima, precisamente giovedì 20 gennaio alle 21 si terrà il consiglio comunale aperto dedicato alla casa di riposo comunale Focris. Nel dettaglio la seduta è stata richiesta dalle minoranze (Lega, FdI, Fi) per affrontare il tema dell’aumento delle rette e del bilancio dell’Rsa dopo la segnalazione dell’ex candidato sindaco Sergio Giannoni che ha stigmatizzato anche la scelta dell’Amministrazione di non comunicare nulla in merito ai costi che sostengono le famiglie.

Non a caso la seduta si aprirà con la “relazione di Tommaso Mascarello, presidente del consiglio di amministrazione Fondazione Casa di Riposo Intercomunale (Focris) sui bilanci 2020, 2021 e previsionale 2022”.

In particolare saranno affrontate le “strategie economico-finanziarie del consiglio di amministrazione e l’aumento delle rette di degenza a partire dal 1° gennaio 2022”. Il presidente di Focris ha annunciato un ampliamento della sua relazione rispetto a quanto richiesto.



“A fronte dello stato di emergenza vigente a causa della pandemia da virus Covid-19 – precisa il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli – per partecipare attivamente all’adunanza in remoto dal proprio domicilio, i cittadini interessati dovranno prenotare il loro intervento telefonico tramite Radiorizzonti, chiamando il numero 029602728.

Gli interventi dovranno avere la durata massima di cinque minuti e saranno ammessi nella parte di seduta dedicata alla discussione. Nella prenotazione, i cittadini dovranno inoltre indicare i propri dati identificativi, che saranno immessi nel processo verbale della seduta.

Per seguire la seduta, oltre al seduta play by play de ilSaronno, sarà disponibile la diretta video su https://saronno.civicam.it – www.radiorizzonti.org o in diretta audio su radio 88 FM, www.radiorizzonti.org, digitale terrestre canale radio 880.