LOMAZZO – “Oggi, sabato 15 gennaio daremo l’ultimo saluto al nostro Angelo. La cerimonia sarà celebrata nella chiesa dei santi Vito e Modesto in brolo San Vito a Lomazzo”. Lo annuncia i dirigenti dell’Esperia Lomazzo, con riferimento allo storico collaboratore Angelo Cavaletti.

“Come chiesto dalla famiglia, si prega di non inviare fuori ma devolvere eventuali offerte al comitato di Lomazzo della Croce rossa italiana “, specificano dalla Esperia.

Ieri era giunta la notizia della scomparsa di Angelo Cavaletti, grande tifoso e collaboratore storico della società. Un volto da tanti conosciuto nell’ambito dello sport e del calcio locale.

