SARONNO / MISINTO – Alle 11.40 oggi a Saronno in via Varese tamponamento fra due automobili: un uomo di 74 anni è rimasto contuso ed è stato trasportato all’ospedale cittadino, per essere medicato di non gravi lesioni, da una ambulanza del Sos Uboldo. Sul luogo del sinistro anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina.

Sull’autostrada A9 fra Saronno e Turate, in direzione nord, alle 15.30 intervento della polizia stradale e dell’ambulanza del Sos Uboldo per un tamponamento fra due automobili. Una anziana di 88 anni ha avuto bisogno di cure mediche ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Sempre oggi, alle 15.45, in via Padovan a Misinto per una caduta dalla motocicletta è intervenuta l’ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Seregno. Il centauro un uomo di 54 anni, non è apparso in pericolo di vita.

15012022