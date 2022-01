x x

SARONNO – SOLARO – LAINATE – Si sentito distintamente anche a Saronno, soprattutto alla Cascina Colombara, il boato che stamattina intorno alle 8 è riecheggiato tra Lainate e Garbagnate.

Secondo i primi riscontri l’origine sarebbe all’interno di un’azienda di Lainate dove però fortunatamente non si sono registrati incidenti o feriti.

Il boato, udibile anche a Solaro, ha allarmato molte persone tanto che sui social network non sono mancate le domande così come ai comandi della polizia locale della zona. Compreso ovviamente quello saronnese di piazza Repubblica.

Non è la prima volta che dall’azienda arrivano simili boati e da qui la volontà dei residenti della zona di avere chiarezza sull’accaduto.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn