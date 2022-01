x x

SARONNO – Sarà Giovanna Palermi a guidare l’Inox Team Saronno nel prossimo campionato di softball serie A1, che inizierà ad aprile. Palermi, che collabora con il club saronnese ormai da tre anni, resterà dunque nella città degli amaretti riprendendo il ruolo di manager che aveva lasciato temporaneamente nella stagione scorsa, per questioni personali.

Palermi è una ex giocatrice di particolare esperienza, per lungo tempo in maglia azzurra, come manager aveva debuttato proprio con il Saronno. Ha fatto parte dello staff della Nazionale italiana impegnata alle Olimpiadi estive di Tokyo.

Ora la società saronnese è impegnata nella costruzione della rosa, nella quale non dovrebbero esserci troppe novità rispetto all scorso campionato quando Saronno aveva raggiunto le semifinali scudetto, ed anche la finalissima della Coppa delle Coppe che era stata disputata ad agosto proprio sul diamante saronnese di via De Sanctis.

(foto archivio: la manager Giovanna Palermi sul diamante alla guida del Saronno)

