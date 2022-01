Video: la polizia nella villa di lusso durante i sequestri da 15 milioni di euro a Saronno

x x

SARONNO – In un video le fasi dell’operazione compiuta dalla polizia di Stato per il sequestro di beni, per un valore di oltre 15 milioni di euro, ad un imprenditore napoletano, ma abitante a Saronno, ed attivo in ambito immobiliare e dell’edilizia.

Una inchiesta durata mesi ha portato gli agenti ad intervenire a Saronno, e nella zona, dalla mattina del 3 gennaio: sono state proprietà che sarebbero state nella disponibilità dell’uomo, che peraltro deve all’Erario già 17 milioni di euro e che ufficialmente risultava in condizioni di indigenza. L’elenco di quanto è stato sequestrato dalle forze dell’ordine è particolarmente lungo: 72 fabbricati, 22 terreni (tutti ubicati nell’area territoriale di Saronno e Comuni limitrofi), 3 autovetture, 2 delle quali di alta gamma, 4 autocarri, più di 20 orologi di alto pregio, numerosi gioielli, 30 rapporti bancari/finanziari, 65.000 euro in contanti, 7 società e relativi complessi aziendali.

Nell’ambito della sua attività sarebbe anche riuscito ad accedere indebitamente alla disciplina dei bonus edilizi; al riguardo, la direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Varese sta approfondendo la questione.

15012022