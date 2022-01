x x

LOMAZZO – Singolare intervento quello portato a termine nei giorni scorsi dai vigili del fuoco di Lomazzo, con i colleghi del comando di Bergamo: hanno salvato due cani che erano rimasti intrappolati in una tana di volpe.

#lomazzo salvataggio cani finiti in una tana di volpe pic.twitter.com/O1hZCKWlNr — ilSaronno (@ilSaronno) January 16, 2022

E’ successo nell’area agricola di via del Fossato a Lomazzo: due cagnolini hanno iniziato ad inseguire una volpe nei campi, sino alla sua tana. Ma lì sono scivolati sempre più a fondo nel cunicolo, e non erano in grado di risalire. E’ accorso il proprietario che ha dato l’allarme, e sul posto sono arrivati i pompieri di Lomazzo che poi hanno chiesto il supporto dei colleghi bergamaschi, che dispongono di un nucleo specializzato in questo genere di interventi.

E’ stata una operazione complessa e che è durata per ore ma che alla fine ha consentito di ottenere l’esito sperato: i cani sono stati entrambi salvati.

