Con un ironico meme Puzziferri garantisce: “Continueremo a lavorare per i ragazzi di Saronno”

SARONNO – “Non mi sarei certo aspettato che il percorso della “Politica” fosse su un tappeto rosso vellutato. Ma non mi sarei nemmeno immaginato di essere immerso in un mondo di bugie, ostacoli, problemi se hai un pensiero differente dagli altri, documenti e comunicazioni che arrivano allo scadere della campana per non darti la possibilità di esprimerti”.

Inizia così la nota di Lorenzo Puzziferri, consigliere comunale, che racconta la sua esperienza in maggioranza con un post sulla propria pagina Facebook con una simpatica foto che lo mostra con barba e capelli bianchi.

“Non posso farne di tutta l’erba un fascio, ma sicuramente questi elementi ti portano a convivere in un ambiente teso e di poca fiducia, che poi non consente alle persone di poter esprimersi al meglio con le proprie qualità.

E’ proprio un peccato che molte delle energie siano state impiegate per queste situazioni, eppure noi giovani di energie ne abbiamo eccome, e le tante cose fatte nonostante questi pochi mesi – il progetto FUS; l’urbanismo tattico e la partecipazione al Matteotti; il dialogo e le iniziative con le associazioni sportive saronnesi; l’introduzione dell’assemblea giovani – dimostra che se si lavora in un clima di fiducia e rispetto reciproco il risultato è garantito. Ovviamente il nostro impegno e la nostra determinazione non può fermarsi qui, Obiettivo Saronno ha una mansione importante di controllo sull’attività amministrativa come ha sempre fatto anche durante il periodo di maggioranza, votando in consiglio comunale secondo coscienza e non per partito preso.

Ma soprattutto con i giovani della lista continueremo a progettare idee e iniziative che possano ravvivare la città, e tramite l’assemblea giovani confermeremo la nostra presenza col fine di coinvolgere ragazze e ragazzi che possano diventare i protagonisti della vita cittadina di Saronno sia attuale che del futuro.

