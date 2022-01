x x

UBOLDO / ORIGGIO – Sono finite in discarica le biciclette sequestrate agli spacciatori che frequentano i boschi del Saronnese: i ripetuti interventi della polizia locale e dei carabinieri nella zona del Bosco del Conte di Origgio e nella zona di Cascina Regusella a Uboldo si sono lasciati alle spalle tantissimi bici, almeno in parte di probabile provenienza furtiva. Di volta in volta recuperate e sequestrate, sono state consegnate alla Protezione civile che in questi anni ne ha accumulate ben 170, quelle di cui non si è riusciti a risalire ai proprietari e comunque non sono state reclamate da nessuno.

Inizialmente erano state collocate tutte nel deposito nell’area ex Mercantile ma poi, nell’impossibilità di trovare di chi fossero (al riguardo è stato fatto tutto il possibile) o eventualmente di donarle (alcune erano proprio malconce, altre invece in buone condizioni) non è rimasto altro che – seppure a malincuore – avviarle allo smaltimento.

(foto: una bici trovata nel bosco)

