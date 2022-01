x x

SARONNO – Tra i momenti più attesi dell’intervista in diretta di ieri sera all’ormaiex assessore Novella Ciceroni c’è stata la spiegazione della revoca delle sue deleghe da parte del primo cittadino Augusto Airoldi.

Ecco il testo integrale

La decisione del Sindaco Airoldi di revocare le deleghe del mio assessorato è esclusivamente di carattere politico.

Il sindaco ha chiesto ai Consiglieri di OS un voto allineato alla maggioranza a prescindere: i consiglieri di Obiettivo Saronno, nel rispetto dei propri valori, non glielo hanno accordato.

Il sindaco ha avuto la pretesa di decidere in pochi su temi importanti per la città, di voler presentare queste decisioni come dato di fatto in consiglio comunale e chiedere il voto favorevole incondizionato della maggioranza.

Obiettivo Saronno non è nata per alzare la mano a comando in consiglio comunale e non può accettare una condizione del genere, antidemocratica e assolutamente contraria ai principi di trasparenza e condivisione che il Sindaco stesso va da sempre predicando.

Io stessa non sono stata coinvolta su temi importanti, relativi alle mie deleghe, così come anche altri colleghi di giunta: non a caso il sindaco in un anno ha perso già due assessori della sua Giunta, due donne fra l’altro, mi chiedo se abbia problemi con il genere femminile!

Inoltre, ha fatto di tutto per indurmi alle dimissioni, fino anche a giovedì, quando ho firmato la revoca delle deleghe: la sua coscienza gli suggeriva di consigliarmi di dimettermi per il mio bene e per salvaguardare la mia futura carriera politica!

Al contrario, ho voluto porre il Sindaco di fronte alle sue responsabilità nei confronti della città.

Come pensa il Sindaco di amministrare per altri 4 anni questa città con una maggioranza in bilico che si regge su un solo voto di differenza a suo favore che, tra l’altro, è quello del presidente del Consiglio che lo tiene sotto scacco?

Come pensa di farlo in un momento storico come quello attuale in cui dobbiamo uscire dalla pandemia e contemporaneamente siamo alla vigilia delle opportunità del PNRR, un treno che passa adesso e mai più !

Il tutto per non accettare un semplice principio, quello della democrazia.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn