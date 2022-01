x x

SARONNO – In versione ridotta quest’anno la Sagra di Sant’Antonio per l’emergenza coronavirus, ma qualche evento comunque è stato previsto. In particolare, come ieri ed anche domani, oggi è aperta l’osteria con piatti della tradizione all’oratorio San Giovanni Bosco alla Sacra Famiglia, solo per asporto: vino, vin brûlé, trippa e polenta con gorgonzola dalle 11 alle 14 e dalle 17 alle 20.

Questo il resto del programma della manifestazione, a cura dei volontari del Gruppo storico “Sant Antoni de Saronn”.

Possibilità di visita alla chiesetta per la “devozione al santo” dalle 9 alle 21, oggi e domani.

Sante messe alla chiesa di Sant’Antonio alle 8 e alle 9 lunedì 17 gennaio.

Benedizione degli animali al Parco degli Alpini dalle 15 alle 16, il 17 gennaio.

Benedizione degli automezzi all’oratorio San Giovanni Bosco alla Sacra Famiglia di via San Francesco dalle 14 alle 19 il 17 gennaio.

Annullati invece il tradizionale corteo cittadino ed altri eventi che avrebbero potuto determinare situazioni di assembramento.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

16012022