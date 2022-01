x x

SARONNO – Balordi e senza tetto popolano di notte l’ospedale di Saronno: in piazza Borella non è una novità, attualmente sono una mezza dozzina le persone, si tratta soprattutto di stranieri, che la sera entrano nell’area ospedaliera e si stendono per dormire sulle sedie nelle sale d’attesa dei reparti o nell’atrio dei vari padiglioni. E talvolta creano problemi al personale: c’è anche chi, quando viene invitato a sloggiare dà in escandescenze ed assume atteggiamento aggressivi, e chi proprio non se ne va sino all’arrivo delle guardie.

E’ un problema di sicurezza per personale e degenti, ed anche per le questioni legate alla pandemia da coronavirus: in un ospedale dove l’accesso avviene con tutte le cautele del caso, per evitare la diffusione dei contagi, evidentemente non è possibile che entrino nelle strutture ospedaliere persone che non rispettano le norme anti-covid.

Un problema di vecchia data e che torna dunque a proporsi, quello della sicurezza in ospedale.

16012022