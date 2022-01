x x

SARONNO – “Siamo costernati per gli sgradevoli apprezzamenti che l’ex-candidata sindaco di Obiettivo Saronno, Novella Ciceroni, ha rivolto al Sindaco Augusto Airoldi durante l’intervista del 15 gennaio, in diretta Facebook“.

Inizia così la nota firmata dalle forze di maggioranza ossia Con Saronno, Partito Democratico sezione di Saronno, Saronno Civica e [email protected].

“Il volgare riferimento all’inesistente pregiudizio del Sindaco nei confronti del genere femminile e l’irriguardoso richiamo alla figura di Schettino fatti dall’ex-assessore costituiscono gravi offese che, pur dando la cifra della scarsa considerazione personale verso Augusto Airoldi e dell’atteggiamento con cui i rappresentanti di Obiettivo Saronno si sono costantemente posti nei suoi confronti, auspichiamo siano dovuti al particolare stato di tensione del momento. Riteniamo quindi opportuno far sentire al sindaco Augusto Airoldi la nostra piena e incondizionata solidarietà, confermando, com’è noto a chiunque abbia avuto modo di relazionarsi con lui in ambito politico e sociale, le sue qualità umane e morali.

Serve inoltre puntualizzare che, contrariamente a quanto affermato dall’ex-candidata Ciceroni, è stata Obiettivo Saronno a decidere di uscire dalla maggioranza una volta appreso che il Sindaco, con l’assenso di tutte le altre forze, avrebbe ritirato le deleghe alla loro assessora, lasciando loro, tuttavia, la facoltà di proporre un nuovo candidato. Invece, per l’ennesima volta, Obiettivo Saronno ha rifiutato ogni possibilità di confronto, come già avvenuto in occasione della tristemente famosa delibera delle opposizioni sul commercio presentata il 26 novembre scorso, che ha di fatto aperto la crisi di maggioranza.

Questo è quello che è stato chiesto loro: trovare attraverso il dialogo e il confronto soluzioni condivise interne alla maggioranza della quale facevano parte, non certo di dire “sempre incondizionatamente di sì” come pubblicamente più volte dichiarato, evidentemente in malafede e per chiare ragioni di propaganda.

Queste le doverose precisazioni che abbiamo ritenuto opportuno fare. Ci auguriamo che da qui in avanti si possano tralasciare le schermaglie politiche e tornare a occuparsi delle necessità di Saronno e dei saronnesi.