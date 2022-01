x x

SARONNO – Uno studente saronnese su 10 è oggi in Dad. E’ quello che emerge dai dati forniti oggi dal sindaco Augusto Airoldi che è tornato a fare il quadro della situazione dei contagi in città. Airoldi ha spiegato che i contagi iniziano ad essere in calo.

Tornando alla popolazione scolastica saronnese, ossia gli studenti di ogni ordine e grado del polo scolastico cittadino, sono in Dad il 10,48% secondo i dati forniti dagli stessi istituti al sindaco. Considerando che la popolazione complessiva è di 12 mila studenti significa che sono alle prese con computer e tablet circa 1.200 alunni.

L’istituto con il maggior numero di studenti in Dad è il liceo Legnani: “Qui si conta il 44,26% di studenti che fanno lezione da casa – precisa il sindaco Airoldi – ma voglio rassicurare cittadini e famiglie non c’è nessun focolaio. Semplicemente il dirigente scolastico ha deciso di adottare delle misure più stringenti mettendo in Dad tutte le classi in cui si registra anche un solo positivo”.

