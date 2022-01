x x

SARONNO – “Mi fa sorridere leggere l’assurdo comunicato del sindaco Augusto Airoldi sulla revoca delle deleghe all’ex assessore Novella Ciceroni, in particolare quando afferma che lei non era in linea con il programma elettorale che “traguarda la Saronno dei nostri figli e nipoti”.

Inizia così la nota condivisa nelle ultime ore da Luca Davide consigliere comunale di Obiettivo Saronno.

“Airoldi parla di voler dare una attenzione ai giovani di oggi e di domani quando, però, non è in grado di ascoltare neanche i giovani che sono al suo fianco proprio oggi. Lo scorso 17 novembre i quattro consiglieri giovani hanno scritto al sindaco Airoldi, in rappresentanza dell’assemblea dei giovani cittadina, chiedendo la possibilità di poter ragionare insieme sulla situazione, partendo da un progetto o dando totale libertà di manovra sugli spazi giovani che, da ormai un anno, si dice dovrebbero partire.

Purtroppo, ad oggi, non c’è ancora una delibera di giunta nonostante informalmente si conosca già il luogo dei due possibili spazi: uno, pensato dalla giunta Fagioli all’interno dell’area ex Cantoni e l’altro, come dichiarato all’incontro pubblico del quartiere Prealpi, in uno stabile comunale nel quartiere. Probabilmente questa lentezza è dovuta da un discorso di priorità: questo non è un tema che può interessare davvero il sindaco?

Questa modalità, tuttavia, non è certamente nuova. Sempre su mandato dell’assemblea, abbiamo chiesto al team di comunicazione del comune in data 22 settembre se fosse possibile costruire un progetto per una specifica comunicazione, rivolta ai giovani della città, attraverso una pagina Instagram ad esempio, pubblicizzando luoghi e attività in cui i ragazzi di Saronno potessero trovarsi, tutto ciò presentando anche delle idee concrete dell’Assemblea, come l’avvalersi del prezioso aiuto dei ragazzi dell’alternanza scuola-lavoro coordinati dal team di comunicazione con il supporto dell’assemblea stessa, così da poter insegnar loro un lavoro che al giorno d’oggi si sta ampliando sempre di più. Seppur i dipendenti si siano dimostrati favorevoli e proattivi all’iniziativa, hanno chiesto di parlarne con il sindaco per poter avere da lui degli indirizzi più precisi; ad oggi non si sa nulla di questo progetto nonostante è risaputo che lo scambio con il sindaco sia avvenuto.

Inoltre, dopo un anno di sollecitazione da parte di diversi consiglieri di maggioranza e dell’associazione stessa, il sindaco non è riuscito a trovare una valida proposta per il forum studenti che, gratuitamente, offre il servizio di gestione di uno spazio per gli stessi, nonostante siano state proposte diverse possibilità pratiche in merito.

D’altronde circa un anno fa i giovani consiglieri compatti durante una riunione di maggioranza ancora online avevano tirato fuori il punto della non considerazione delle forze al proprio interno e che avrebbero voluto incidere maggiormente. Nonostante ciò, da quel momento non è cambiato molto.

L’atteggiamento dei Sindaco che vorrebbe guardare la Saronno dei suoi figli e dei suoi nipoti più che paterno sembra paternalista e soprattutto patriarcale.

Come può un uomo nato nel 1959 avere la presunzione di poter delineare da solo l’idea di città per dei ragazzi che non conosce neanche minimamente, senza confrontarsi con le cariche politiche che possono rappresentarli o, ancora meglio, con l’assemblea proposta proprio dalla sua amministrazione?

Un “in bocca al lupo” alle consigliere Nourhan Moustafa e Lucy Sasso che da oggi dovranno combattere da sole per un po’ di voce che non gli verrà concessa all’interno della maggioranza.

Noi continueremo a lavorare nell’assemblea, se il sindaco ci permetterà di riconvocarla, con e per tutti i ragazzi e le ragazze di Saronno che, a differenze di lui, hanno in mente cosa vogliono per i giovani saronnesi.

(foto un momento dell'assemblea giovani)

