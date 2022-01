x x

SOLARO – A Solaro le classi terze della scuola media Luigi Pirandello ricordano la Giornata della Memoria onorando la memoria di Anna Frank, in loro compagnia lo scrittore scrittore Matteo Corradini, che da anni si occupa di didattica della Memoria e di progetti di espressione. Si tratta dell’evento “Fare memoria ricordando Anna Frank”, che il prossimo 26 gennaio 2022 terrà impegnati gli studenti alle 10, all’interno dell’aula magna del loro istituto.

Interamente finanziato dal Comune, lo scrittore Matteo Corradini guiderà gli studenti attraverso le pagine del libro “Diario”, frutto di una scrupolosa ricerca filologica, lessicale e letteraria; a prendere voce sarà una Anna contemporanea schietta e cristallina.

“Ricordare Anne Frank – spiega Matteo Corradini – non significa ricordare una celebrità nello sterminio degli ebrei, ma significa ricordare un episodio fondamentale della Shoah per ricordare l’intera Shoah”.

A partecipare all’evento anche l’assessore all’Istruzione Monica Beretta.

