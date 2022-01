x x

CARONNO PERTUSELLA – E’ stato di natura accidentale l’incendio che ieri sera ha avvolto e divorato un ex pollaio in via Adua. L’allarme è scattato intorno alle 20 quando alcuni residenti richiamati all’esterno da alcuni botti hanno visto il fumo salire dal deposito ed hanno messo in moto la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dalle sedi di Saranno e Busto/Gallarate con un’autopompa, un fuoristrada e un autobotte. Gli operatori hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Le fiamme hanno interessato un capanno e parzialmente anche l’abitazione adiacente. Sul posto anche i carabinieri che si sono occupati di transennare la zona e tenere lontani i tanti caronnesi accorsi per vedere cosa stesse succedendo.

“Abbiamo sentito degli scoppi e abbiamo visto una fiammata. E poi nel giro di pochi minuti diverse colonne di fumo”. E’ la testimonianza di un caronnese che ha seguito l’intervento dei vigili del fuoco. Diverse anche le foto e i video, soprattutto del fumo che si alzava, condivise sui social da residenti di altri quartieri per cercare di capire cosa fosse successo.

Lunedì scorso un incendio aveva interessato l’appartamento sfitto sopra l’ex Veronelli di via Trieste.