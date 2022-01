x x

SARONNO – Il Gruppo Meditel, attivo a Saronno e a Rovellasca con la propria Clinica e i propri Centri Medici Polispecialistici, con l’inizio del nuovo anno offre ai propri pazienti la possibilità di essere sempre informati e velocemente aggiornati sulle novità e sui servizi offerti.

É stata infatti creata una nuova sezione sul sito web del Gruppo Meditel che raccoglie le FAQ -domande più frequenti– raggiungibile a questo link www.meditel-group.it/faq-domande-frequenti/ che vengono poste dai pazienti con le relative risposte organizzate per categorie di interesse.

Questo strumento ha l’obiettivo di aiutare i pazienti a trovare subito e senza perdere tempo, le informazioni più richieste e di “comune interesse”, evitando in questo modo inutili attese telefoniche e code agli sportelli.

Per agevolare ancora di più i pazienti, il Gruppo Meditel ha altresì deciso di lanciare un punto informazioni, completamente digitale, raggiungibile in ogni momento dal proprio smartphone.

Un punto informazioni diverso, un nuovo mezzo di comunicazione sempre a disposizione, facile da reperire attraverso il collegamento nella prima pagina del giornale on-line www.ilsaronno.it.



Da oggi infatti e per tutto l’anno sarà a disposizione di tutti un banner del Gruppo Meditel nella homepage de ilSaronno: “L’INFOPOINT DIGITALE GRUPPO MEDITEL”.

Basterà cliccarlo per collegarsi direttamente al sito web del Gruppo Meditel, per trovare le risposte alle richieste di informazioni più comuni, le novità e gli eventi in programmazione e soprattutto per accedere al portale prenotazioni prestazioni sanitarie del Gruppo Meditel.

In linea con l’obiettivo di digitalizzare i servizi per garantire ai pazienti efficienza e velocità di prenotazione, il Gruppo Meditel ha lanciato da qualche mese l’App “Gruppo Meditel” scaricabile gratuitamente e disponibile su Apple Store e Google Play che consente di avere facile e veloce accesso al servizio di prenotazione online, in costante sviluppo e arricchimento.

15012022