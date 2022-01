Servizio civile al Museo Gianetti di Saronno: si raccolgono candidature

x x

SARONNO – C’è tempo fino a mercoledì 26 gennaio (la scadenza è alle 14) per presentare la domanda online per prestare Servizio civile al Museo della ceramica e della maiolica “Gianetti” di via Carcano a Saronno. E’ infatti una delle strutture museali aderenti al progetto “Animare la comunità con la cultura” proposto da Csv Insubria in cui ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni potranno svolgere un anno di servizio civile in ambito culturale.

Nel dettaglio, il progetto prevede per chi sarà scelto un anno di formazione, crescita professionale e personale, dove alternare momenti di formazione teorica alla pratica sul campo affiancati dalle figure professionali del museo.

E’ possibile scoprire il bando cliccando sul link del sito ufficiale della iniziativa:

https://www.politichegiovanili.gov.it/…/bando…/

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo email [email protected], il numero telefonico di riferimento è 029602383.

(foto archivio: una immagine del Museo Gianetti di Saronno)

17012022