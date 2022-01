x x

CARONNO PERTUSELLA – I contagi da coronavirus restano quotidianamente alti in tutta Italia, e questo ha indotto nelle scorse ore la Lega nazionale dilettanti a prevedere un ulteriore rinvio del campionato Juniores nazionale, al quale in zona prende parte la Caronnese.

In un comunicato la Lnd specifica:

Il Dipartimento Interregionale, tenuto conto della sospensione di tutte le attività giovanili nell’ambito della Figc, dispone la sospensione del Campionato Nazionale Juniores Under 19 2021/2022. Il Campionato riprenderà il 5 febbraio con le gare programmate per i gironi A, B, C, G l’8 gennaio; per i gironi D, F, I con le gare del 22 gennaio e per i gironi E, H, L ,M, N con le gare del 29 gennaio e proseguirà per le gare successive con la sequenza già prevista.

Nel frattempo le squadre, in ogni caso, potranno continuare a svolgere l’attività nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e di quelle che saranno emanate successivamente alla data odierna ovvero di prossima entrata in vigore, previste per l’attività di interesse nazionale e dei Protocolli Figc.

(foto archivio: la juniores della Caronnese)

1801202