CISLAGO – L’Amministrazione comunale del sindaco Stefano Calegari ha fatto il punto dell’emergenza coronavirus in paese.

Si comunica che il numero delle persone positive a Cislago è pari a 580. A seguito dell’elevato numero di contagi, è necessario che ciascuno adotti misure di contenimento più rigorose possibili, nel pieno rispetto delle normative in vigore. Invitiamo ad evitare situazioni di inutile esposizione al rischio, mantenendo sempre l’opportuno distanziamento sociale. Si ringrazia per la collaborazione.

Dall'inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall'elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall'Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d'età.

(foto: il Municipio di Cislago)

18012022