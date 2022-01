x x

SARONNO – Un donatore misterioso ha aiutato i volontari della sezione di Varese Valle Olona dell’Ente protezione animali, che ha sede nel complesso Ignoto Militi di via Antici a Saronno proprio sulla porta uno sconosciuto, nel fine settimana, ha lasciato tantissime confezioni di cibo per animali, a disposizione dunque dell’Enpa sempre impegnata a soccorrere e ad andare in aiuto dei randagi che sono presenti sul territorio; e per gli animali feriti e abbandonati che vengono recuperati ed assistiti da Enpa.

Un gesto che è stato molto apprezzato dall’Enpa, e non è stato l’unico in questi giorni: c’è chi ha portato in sede confezioni di cibo per gatti, pensando magari alle colonie feline che vengono assistite nel Saronnese. Insomma, tanti bei gesti che senz’altro costituiscono un esempio da seguire, e che testimoniano l’apprezzamento per gli sforzi compiuti dai volontari Enpa.

(foto: la donazione trovata dai volontari Enpa davanti alla porta della propria sede di via Antici a Saronno)

18012022