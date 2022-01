Il fascino di Saronno tra buio e luce

x x

SARONNO – La città ancora avvolta dal buio tanto da vedere l’illuminazione che colora di giallo di campanili della chiesa di San Francesco e quello della Prepositurale ma con la luce arancione e rosa all’orizzonte che inizia a guadagnare a farsi largo tra le tenebre.

E’ il momento magico catturato dal nostro lettore Francesco che ringraziamo per aver voluto condividere con ilSaronno un’immagine così intensa di Saronno. Uno scatto in cui si vedono anche le strade deserte e le prime luci accese negli appartamenti dei palazzi che raccontano, come i comignoli da cui esce il fumo, una città che inizia a prepararsi ad una nuova giornata.

