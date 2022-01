x x

SARONNO – Una visita virtuale nel nuovo reparto di day hospital oncologico, moderno ed accogliente, dell’ospedale di Saronno e che è stato allestito anche grazie all’aiuto dei volontari dell’associazione Saronno point onlus, che hanno raccolto i fondi a sostegno di questo progetto, che si è praticamente ormai concretizzato.

Ora la onlus propone alcune immagini di quel che è stato fatto, e che evidenziano le peculiarità di questo reparto all’interno del nosocomio saronnese di piazza Borella. “Le vostre offerte – dice il vice presidente di Saronno point, Mario Busnelli, rivolgendosi ai concittadini – hanno consentito di raggiungere questo risultato. Il reparto è in fase di ultimazione, e le immagini sono significative per comprendere quel che è stato fatto. Anche in futuro senz’altro continueremo a realizzare progetti socio sanitari per il bene di tutta la nostra comunità”.

(foto: alcune immagini del day hospital oncologico che si trova all’interno dell’ospedale di piazza Borella a Saronno)

18012022