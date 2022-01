x x

SARONNO – Anche il Parco del Lura è coinvolto nel progetto di servizio civile universale con Area Parchi Lombardia; il progetto prende il nome di “green new deal dei giovani”: un anno che si tramuta in un’occasione per i giovani di dedicarsi alla cultura, all’educazione ambientale. Si tratta di un’esperienza lavorativa di 25 ore di lavoro settimanali divise su 5 giorni, per un totale di 1145 ore all’anno; il progetto è aperto ai giovani dai 18 ai 28 anni.



Obiettivo del progetto è di coinvolgere i ragazzi in azioni che promuovano l’educazione e la cultura ambientale, per immaginare nuove strade nei confronti della scuola, dell’eco turismo e della fascia d’età adulta che coniughino educazione outdoor e riscoperta della natura anche con nuovi linguaggi.

Numerose le sedi che si uniranno al progetto: Parco Nord Milano, Parco Adamello, Parco delle Orobie Valtellinesi, Riserva Naturale Torbiere del Sebino, Parco del Lura, Parco di Montevecchia e della valle del Curone.



E’ possibile candidarsi fino alle 14 del giorno 26 gennaio 2022. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’indirizzo mail [email protected] o consultare il sito www.areaparchi.it.

