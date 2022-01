x x

SARONNO – “[email protected], lista civica fondata nell’ormai lontano 2008, ha da ieri sera una nuova segretaria, che la rappresenterà ove necessario e che avrà il compito di relazionarsi con le altre realtà che compongono lo scenario politico saronnese”

E’ la nota della più storica delle liste civiche saronnesi.

“Si tratta di Valeria Pasquarelli, saronnese da oltre 24 anni e residente nel quartiere Matteotti. Valeria, laureata in medicina e attivista di [email protected] fin dalla prima tornata elettorale del 2009, ha fatto parte per 10 anni del CdA dell’Istituzione Monsignor Zerbi, prima come presidente e poi come consigliera di minoranza, ed è attualmente impegnata nei gruppi di lavoro sul sociale organizzati all’interno dell’Amministrazione.

“Ringrazio di cuore [email protected] per la fiducia che mi ha accordato e spero di essere all’altezza del ruolo. Metterò a disposizione della Città le competenze che ho acquisito in ambito politico e professionale, cercando di imparare ogni giorno, per dare un contributo costruttivo alla realizzazione del programma elettorale della coalizione guidata dal Sindaco Augusto Airoldi”.

Da parte di tutti gli attivisti di [email protected], un grande ringraziamento a Valeria Pasquarelli per la disponibilità e un augurio di buon lavoro.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn